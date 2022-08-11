Akşener'in mikrofonu uzattığı esnaf iktidara sert çıktı: 'Memleketi yangın yerine çevirdiler'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:47

Meral Akşener, Ocak 2020’de başladığı esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener, bugün esnaf ziyareti için Nevşehir’e geldi. Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara hitap eden bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi: