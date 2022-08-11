Akşener'in mikrofonu uzattığı esnaf iktidara sert çıktı: 'Memleketi yangın yerine çevirdiler'

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener’in mikrofon uzattığı bir esnaf, "Memleketin haline bakın, bir senede yangın yerine çevirdiler" dedi.

ANKA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:47

Meral Akşener, Ocak 2020’de başladığı esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener, bugün esnaf ziyareti için Nevşehir’e geldi. Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara hitap eden bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

Meral Akşener Nevşehir Esnaf AKP

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