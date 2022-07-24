Ankapark'ın kapıları yurttaşlara açıldı: Burası bir harabe!

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:04

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve “turist rekoru kıracağı” iddia edilen Ankapark, üç yılın sonunda hurdalık haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonrası, Ankapark mahkeme kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

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