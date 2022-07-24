Ankapark'ın kapıları yurttaşlara açıldı: Burası bir harabe!
Yapımı milyonlara mal olan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen Ankapark, yıllar sonra kapılarını yurttaşlara açtı. ABB, tema parkın son halini görmek isteyen yurttaşlar için ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirdi. Başkentliler, Ankapark'ın geldiği son hali görünce sert tepki gösterdi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve “turist rekoru kıracağı” iddia edilen Ankapark, üç yılın sonunda hurdalık haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonrası, Ankapark mahkeme kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.
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