Başkan Yavaş: Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için açtıkları tahliye davasında mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını söyledi. Yavaş, "Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, medya kuruluşlarının temsilcileri ile Ankapark'ta bir araya geldi.
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