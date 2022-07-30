Başkan Yavaş: Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacağız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için açtıkları tahliye davasında mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını söyledi. Yavaş, "Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacağız" dedi.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:55

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, medya kuruluşlarının temsilcileri ile Ankapark'ta bir araya geldi.

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Mansur Yavaş Ankapark tazminat

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