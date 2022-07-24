Binali Yıldırım Samsun'da 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsünü söyledi

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:51

Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi.

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Binali Yıldırım Türkü Samsun

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