Binali Yıldırım Samsun'da 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsünü söyledi

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

(İHA)
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:35
Binali Yıldırım Samsun'da 'Çarşamba'yı Sel Aldı' türküsünü söyledi
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Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi.

Yıldırım "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik etti.


Binali Yıldırım Türkü Samsun
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