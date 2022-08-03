CHP heyeti Erzurum'da harabeye dönen sanayi sitesini inceledi: 'Milyarlarca dolar çöp olmuş durumda'

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Erzurum’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açılan Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi yanlış yer seçimi nedeniyle harabeye döndü. Heyelan nedeniyle birçok fabrika ve meslek lisesi binası yıkıldı. Yıkılma riski olan fabrikalarda ise 1200 civarında işçi çalışıyor. Bölgede incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Burası şu anda hayalet bir organize sanayi durumunda. Çivi çakılamaz buraya. Buraya yapılan milyonlarca dolar şu anda çöp olmuş durumda” dedi.

ANKA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:24

CHP grup toplantısı için Erzurum’a gelen milletvekilleri, yanlış yer seçimi ve jeolojik etüdünün yapılmaması nedeniyle heyelanla harabeye dönen Erzurum İkinci Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

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Erzurum CHP dolar

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