CHP heyeti yangın bölgesi Datça'ya gitti

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan orman yangınında yaklaşık bin futbol sahası kadar büyüklükteki alanın yandığını söyledi. Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi Cumhurbaşkanı'na 8, 10 tane uçak alacak gücü var da Orman Genel Müdürlüğü’ne bir tane uçak alacak gücü yok mu?" diye sordu.

ANKA
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:29

Datça'nın Mesudiye mevkiinde iki gün önce yaşanan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ile birlikte bugün açıklama yaptı. 

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Datça orman yangını orman yangınları Engin Özkoç

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