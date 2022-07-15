CHP heyeti yangın bölgesi Datça'ya gitti

15 Temmuz 2022 Cuma, 17:29

Datça'nın Mesudiye mevkiinde iki gün önce yaşanan ve dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde inceleme yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ile birlikte bugün açıklama yaptı.

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