CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan iktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:29

CHP Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ’da otelde akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşu, meslek ve esnaf odaları temsilcileriyle bir araya geldi. CHP heyetinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, Elazığ’da eskiden CHP’nin şansı olmadığı gibi bir algı yaratıldığını dile getirilerek, “Gönülden insanlara dokunduğunuz, onların sorunlarıyla iç içe yaşadığınız zaman ne sizin partinize ne de etnik kimliğinize göre değerlendirme yapmazlar” dedi. Erol, Elazığ’da CHP’nin yurttaşlara dokunduğunu ifade ederek, Elazığ depreminde yurttaşlar için yaptıklarını anlattı. Erol, “Devlet buraya inanılmaz kaynak aktardı. 25 bin konut yapıldı. Ama hak sahibi olan vatandaşlarımızı dinlemek yerine Ankara’da yapılan planlamalarla deprem konutlarımız yaşam değil barınma alanı olarak, yani Elazığ tabiriyle kümes gibi evler yapıldı. Kaynağın yanlış kullanılmasından kaynaklı Elazığ sorunlarıyla beraber bırakıldı” diye konuştu.

Erol, CHP’nin önümüzdeki dönemde iddialarının büyük olduğunu dile getirerek, “İddiamız karşıtlık ve gerilim üzerinden siyaset izlemek değil. İddiamız hizmet endeksli, hizmetle farklılık yaratarak Elazığ’a hizmeti getirmek” dedi. Erol, önümüzdeki dönem Elazığ Belediye Başkanının CHP’nden seçilmesini konuşabileceklerini ifade ederek, “Elazığ dışarıdan görenler Elazığ’ı sağın kalesi olarak bilirler. Halbuki Elazığ’a umut verdiğinizde bu seçimde yaşayacağız ve göreceğiz, Elazığ’da CHP hizmet endeksli siyaset anlayışı ile sayın Genel Başkanımız Elazığ’a gelerek, Elazığ’a kalkınmada pilot il ilan edildiğinde Elazığ’daki siyaset tablosu değişecek” dedi.

CHP’li Öztrak, 1,5 yılda 36 ili ziyaret ettiklerini, yurttaşlarla, iş dünyasının sorularını dinlediklerini ve sorunlara çözüm önerilerini aktardıklarını dile getirdi. Öztrak, burada Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı sunumda, ülke ekonomisinin “buhrana” nasıl düştüğünü anlattı. Öztrak, Türkiye’nin büyüme modelinin iflas ettiğini ve ekonomik krize neden olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de ülkenin kurumlarının tahrip olması sonucu yönetim krizi ortaya çıktığını ve son olarak da koronavirüs pandemisiyle ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle beraber de ülkede buhran oluştuğunu söyledi. Öztrak, şunları söyledi:

“Türkiye’de yeni bir model benimsendi. Buna da Türkiye modeli denildi. Türkiye modeli diyor ki: Düşük kur ve faizle biz bu ekonomiyi yönetiriz. Ne olacak? Kur değersizleşecek. Cari açık kapanacak. Cari açık kapanınca rezervler artacak. Sonra kur yeniden değerlenmeye başlayacak denilen hikaye. Cari işlemler dengesi. İlk beş ayda. Yıllık olarak Türkiye bu yıl 18,6 milyar dolar cari işlemler açığı vermeyi hedeflemişti. İlk beş ayda 28,1 milyar dolar oldu. Bütün yıl için beklenen cari açık 40 milyar dolar. Cari açık düşmedi. Diğer taraftan vadesi bir yıl içinde dolacak dış borçlarımıza bakalım. Vadesi bir yıl içinde dolacak dış borçlarımıza baktığımız zaman da gördüğümüz rakam yaklaşık 2022’nin beşinci ayından sonra bir yıl içinde 182 milyar dolar. Ama bunun büyük kısmı özel kesimin. Son olarak Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine baktığımız zaman 54 milyar dolar açık veriyor. Bu Türk ekonomisinin son derece kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.