CHP'li Ağbaba'dan Bakan Kirişci'ye sert 'Venezuela' tepkisi: 'Gitti, keşke gelmese'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tarım Bakanı, kendi çiftçisine hakaret eder bir şekilde Venezuela çiftçisine mesaj veriyor. Bunlar Türkiye’deki tarımın ve hayvancılığın düşmanı. Keşke öyle bir bakanımız olmasa. Gitti, keşke gelmese" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eğitim-Sen Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Okul binalarının yıkılmasına tepki gösteren Ağbaba, “Sadece okullar değil; kentin hafızası olan binalar da yıkılıyor. Rant anlayışı, iktidarın temel anlayışı. İktidarın yıllardır övünmüş olduğu şey; devletin hem binalarını satmak hem hazine arazilerini satmak hem de şehrin önemli, hafızalarını oluşturan binaları yıkmak. Bu sadece Malatya için değil Türkiye’de de böyle. Bunu da çok iyi niyetli görmüyoruz. Cumhuriyet düşmanlığı da görüyoruz. Cumhuriyet döneminde yapılan o görkemli, güzel binaların yıkılarak toplumun ve Türkiye’nin hafızası yok edilmeye çalışılıyor. Ama sonuçta görüyoruz ki bunları yok etmek mümkün değil. Bunların geri dönüşü de onlara olumlu olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
Video Haberler
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini