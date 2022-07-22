CHP'li Ağbaba'dan Bakan Kirişci'ye sert 'Venezuela' tepkisi: 'Gitti, keşke gelmese'

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eğitim-Sen Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Okul binalarının yıkılmasına tepki gösteren Ağbaba, “Sadece okullar değil; kentin hafızası olan binalar da yıkılıyor. Rant anlayışı, iktidarın temel anlayışı. İktidarın yıllardır övünmüş olduğu şey; devletin hem binalarını satmak hem hazine arazilerini satmak hem de şehrin önemli, hafızalarını oluşturan binaları yıkmak. Bu sadece Malatya için değil Türkiye’de de böyle. Bunu da çok iyi niyetli görmüyoruz. Cumhuriyet düşmanlığı da görüyoruz. Cumhuriyet döneminde yapılan o görkemli, güzel binaların yıkılarak toplumun ve Türkiye’nin hafızası yok edilmeye çalışılıyor. Ama sonuçta görüyoruz ki bunları yok etmek mümkün değil. Bunların geri dönüşü de onlara olumlu olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Haberin devamı

