CHP'li Ali Mahir Başarır ihale krizini anlattı: Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan ihale krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne çağrıda bulunan Başarır, "Teknomel Yapı AŞ’ye devlet tarafından kayyım atandı mı? Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve 3 milyar TL’lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki krizlerden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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