CHP'li Taşçıer, Fuat Oktay'a Halil Konakçı'yı sordu: 'Soruşturma açılmayacaksa terfi ve ödüllendirme mi öngörülüyor?'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:14

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Melike Hatun Camisi'nin imamı olduğu bilinen Halil Konakçı’nın kendisine ait sosyal medya hesabında kadınlara yönelik kullandığı “Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz” ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.

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