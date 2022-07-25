CHP'li Taşçıer, Fuat Oktay'a Halil Konakçı'yı sordu: 'Soruşturma açılmayacaksa terfi ve ödüllendirme mi öngörülüyor?'
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, imam olduğu iddia edilen Halil Konakçı’nın sosyal medya hesabından kadınlara yönelik, “Bak sokaklar ne hale geldi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” sözlerine; “Kadınlar kimsenin evine bağlayabileceği kölesi değil… Sorun, böyle karanlık akıllara güç ve cesaret verenlerde, bu ülkeyi yönetenlerdedir” tepkisini gösterdi.
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Melike Hatun Camisi'nin imamı olduğu bilinen Halil Konakçı’nın kendisine ait sosyal medya hesabında kadınlara yönelik kullandığı “Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz” ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.
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