CHP'li Yıldırım Kaya'dan 'KPSS' tepkisi: 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle devletin zarara uğratıldığını, bu sebeple sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını açıkladı.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 15:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KPSS lisans sorularıyla ilgili iddiaların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının yeterli olmayacağını, YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı görevde durduğu müddetçe sınava ilişkin sağlıklı denetim yapılamayacağını savundu.

Yıldırım Kaya kpss

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