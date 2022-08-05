CHP'li Yıldırım Kaya'dan 'KPSS' tepkisi: 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KPSS lisans sorularıyla ilgili iddiaların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının yeterli olmayacağını, YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı görevde durduğu müddetçe sınava ilişkin sağlıklı denetim yapılamayacağını savundu.

İlgili kurumların yanıtlaması istemiyle, "Yedi İklim Akademi ile iş birliği yapan, Eğitim Bir Sen şube başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM Başkanı yapılması etik midir? Eğitim Bir Sen'in Yedi İklim Akademi ile iş birliği yaptığı yönetici seçme sınavı soruları incelenecek midir?" sorularını yönelttiği önerge verdiğini aktaran Kaya, sorularının 15 gün beklenmeden yanıtlanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u göreve davet etti.

Devletin zarara uğratılması sebebiyle sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını bildiren Kaya, "Yurttaşlara çağrım şudur; siz de beklemeyin, bulunduğunuz yerde uğradığınız haksızlığın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açın" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen'in Uzman Öğretmenlik Sınavı'na girecek olan üyelerine çıkması ihtimal deneme sorularını gönderdiğini öne süren, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer o koltukta oturduğu müddetçe yapılacak olan tüm sınavlar şaibelidir, Uzman Öğretmenlik Sınavı da yapılamaz" dedi.