Demokrat Parti’den seçim açıklaması: ‘AK Parti’yi yeni bir genel seçime zorlayabiliriz’
Yerel seçimlere adım adım ilerlerken Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, partisinin yol haritasına ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Küçükay, “Diğer partilerle işbirliği görüşmesi yapılmadı” açıklamasında bulundu.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin siyasi partilerden ‘işbirliği’ açıklamaları gelirken Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Küçükay, “Diğer partilerle işbirliği görüşmesi yapılmadı” açıklamasında bulunurken muhalefet partilerinin belediyeleri kazanması durumunda “AK Parti’yi yeni bir genel seçime zorlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
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