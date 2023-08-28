DEVA Partisi’nden Akşener’e yanıt: ‘Siyasi partiler kapıyı açık tutmalı’

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Yerel seçimlere yaklaşırken İYİ Parti lideri Meral Akşener yol haritasını açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Akşener’e Cumhuriyet TV’de yanıt verdi. Şahin, “yeni işbirliği modelleri konuşulur” açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2023 Pazartesi, 15:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere ilişkin yol haritasını açıklayarak “ittifak sistemiyle mümkün değil” dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin’den Akşener’e yanıt gecikmedi. Cumhuriyet TV’de konuşan Şahin, yerel seçimlerde ittifak modelinin fiziken uygun olmadığını söyleyerek “siyasi partiler kapıyı açık tutmalı” açıklamasında bulundu. Şahin, “DEVA Partisi olarak kendi ismimizle seçimlere girmeyi arzuluyoruz” dedi.

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