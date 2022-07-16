Devlet Bahçeli: Az kalsın Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinecekti; sayın Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, "Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bu günlere gelen şehidin göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca konuşmasının sonunda sayın "Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’daki 15 Temmuz anmasında, “Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan odaklarla can pahasına da olsa mücadeleden kaçınmayız, kararsızlık geçirmeyiz. Bu kapsamda, Türkiye’mizin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere, karmaşadan mal kaçırma hevesinde olanlara, sürekli gizli gündemlerine yatırım yapanlara sabır ve demokratik tavrımızla direnir, bunların da oyununu çatır çatır bozarız. Bilinmelidir ki Türkiye, kimsesiz ve metruk bir ülke değildir” dedi.
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