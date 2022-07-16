Ekrem İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi: Kalabalık önümüze kadar gelir sandım

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15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Saraçhane Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine ayrılan alanın dolmaması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:22

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye binasının yan tarafında bulunan Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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