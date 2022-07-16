Ekrem İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi: Kalabalık önümüze kadar gelir sandım

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:22

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye binasının yan tarafında bulunan Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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