Ekrem İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi: Kalabalık önümüze kadar gelir sandım
15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Saraçhane Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine ayrılan alanın dolmaması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şaşırttı.
15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye binasının yan tarafında bulunan Saraçhane Parkı'nda anma etkinliği düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise saat 17:00 sıralarında İBB binasına gelerek alınan önlemlere ilişkin denetleme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı’nın katıldığı Saraçhane’deki 15 Temmuz anması beklenen kalabalığı sağlamadı. Yolların boş kalması, alanların dolmaması İmamoğlu’nu şaşırttı. pic.twitter.com/USb53TGjrR— İBB Haber (@ibbhabercomtr) July 15, 2022
"ÖNÜMÜZE KADAR KALABALIK GELİR SANDIM"
İBB Haber'in aktardığına göre; dört yere büfe kurulduğu bilgisini alan İmamoğlu, “Anladığım kadarıyla parkın içinde insanlar var, sokağa taşmadı. ‘Millet burayı bilmez’ diyeceğim ama gelmişler, iyi. En azından vatandaşımızı ağırlamış olduk, Büyükşehir Belediyesi’nin bahçesinde. Ben, ‘Saraçhane’ deyince önümüze kadar kalabalık gelir sandım. Biz, bekleyelim söz verdiğimiz gibi. Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan gurur duyarız” dedi.
Daha sonra makamına geçen İmamoğlu, anma boyunca Cumhurbaşkanı'nı bekledi.
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