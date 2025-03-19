Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararına Mustafa Balbay'dan sert eleştiri: Hukuksuzluğun geldiği en dip nokta!

19 Mart 2025 Çarşamba, 13:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu'nun diploması ise dün İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile iptal edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu dışında pek çok isim de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV'nin canlı yayınında iki gündür yaşanan süreci tek tek anlattı.

'BU NOKTADAN AŞAĞISI ARTIK YOK'

Mustafa Balbay, İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasını 'hukukun geldiği en dip nokta' olarak nitelendirerek, "Buradan daha aşağısı ne olabilir, bilemiyoruz. İmamoğlu, doğarken bile hata yapmış olabilir mi?" ifadeleriyle verilen kararı eleştirdi.

Balbay, İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmanın inandırıcı olmadığını vurgulayarak, "Kıbrıs'ta eğitim görmüş binlerce kişi var. O dönemde eğitim alan onlarca, belki yüzlerce kişi, YÖK denkliğiyle sistemin içinde yer aldı. İmamoğlu'nun arkadaşlarına ulaşıp konuştuk ama benzer bir şeyi başka siyasetçiler için yapamadıklarını gördük," dedi.

SİYASİ YASAK VE TUTUKLAMA SENARYOSU

Balbay, İmamoğlu'na yönelik soruşturmaların sistematik bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Bu işin sonunda siyasi yasak da gözaltı da, hatta tutuklanma da düşünülmüş olabilir. Böyle bir tablo içinde şu anki siyasi iklimin 12 Eylül dönemine benzediğini söylemek mümkün. O dönemde Demirel'e, Ecevit'e veto konulmuştu; şimdi de dolambaçlı yollardan kimlerin siyaset yapabileceği belirlenmek isteniyor," dedi.

'MUHALEFET AKP'NİN BASKISIYLA BİRLEŞECEK'

Balbay, iktidarın muhalefete yönelik baskılarının artmasının ters etki yaratabileceğini de belirtti. "AKP'nin bu hukuksuzlukları muhalefetin birleşmesine sebep olabilir. Muhalefet, kiminle yürüyeceğini daha net görmeye başlayabilir. CHP ve İYİ Parti liderlerinin görüşmesi, bunun ilk adımı olabilir," diye konuştu.

GENÇ MUHALİFLER HEDEFTE

Balbay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a da siyasi yasak getirme girişimine dikkat çekerek, "Bu, bir gencin hayallerinin idamıdır. CHP'de yükseldi diye, 29 yaşında birine siyasi yasak getirilmeye çalışılıyor. Daha önce Canan Kaftancıoğlu'nda da aynı taktiğini gördük. Belli ki Cem Aydın ileride büyük bir siyasetçi olacak ve şimdiden onun önü kesilmek isteniyor," ifadelerini kullandı.

'YENİLENME DEĞİL, YENİDENLENME'

Balbay, AKP'nin son kongresini de değerlendirerek, "AKP'de bir yenilenme yok, 'yenidenlenme' var. Partiden gidenleri geri alıp, bunu bir değişim gibi sunmaya çalışıyorlar. Ancak bu, eski ve kokuşmuş bir yemeği farklı bir tabağa koymak gibi," dedi.

Son olarak muhalefetin ortak hareket etme zorunluluğuna dikkat çeken Balbay, "Muhalefeti birleştiren en büyük unsur AKP'nin hukuksuzluklarıdır," dedi.