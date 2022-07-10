Erdoğan 'Ben faizi savunanla beraber olmam' demişti: KYK borçlarındaki faiz nedeniyle hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar

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Mezun olur olmaz iş bulamadan KYK borcuyla borçlanan öğrenciler, faiz ve işsizlik nedeniyle ödemekte zorlanmaya devam ediyor. Türk gençlerinin iş hayatına 100 bin TL borç ile başlaması sosyal medyada tekrar gündem olurken akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ile ilgili sözleri geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:47

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alan mezunlar bu borç altında eziliyor.

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