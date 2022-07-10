Erdoğan 'Ben faizi savunanla beraber olmam' demişti: KYK borçlarındaki faiz nedeniyle hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
Mezun olur olmaz iş bulamadan KYK borcuyla borçlanan öğrenciler, faiz ve işsizlik nedeniyle ödemekte zorlanmaya devam ediyor. Türk gençlerinin iş hayatına 100 bin TL borç ile başlaması sosyal medyada tekrar gündem olurken akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ile ilgili sözleri geldi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) geri ödemeli öğrenci kredisi alan mezunlar bu borç altında eziliyor.
Öğrenci kredi borçları enflasyonla birlikte katlanarak artmaya devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son olarak sosyal medyada Türk öğrencilerin iş hayatına 100 bin TL ile başlaması gündem oldu.
12.915 TL kredi alan öğrenciye 53.823 TL; 32.415 TL kredi alan öğrenciye ise 100.488 TL geri ödeme çıktı.
ERDOĞAN "BİZ FAİZE KESİNLİKLE MİLLETİMİZİ EZDİREMEYİZ" DEMİŞTİ
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla olmam, olamam" demişti.
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