Eski AKP milletvekili Turhan Çömez: 'Erdoğan’ın yakın çevresi yurt dışına gidiyor'

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Televizyon programında açıklamalarda bulunan eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinde bulunan bazı önemli isimlerin yurt dışına yerleşmeye dönük planlar yaptığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:04

KRT kanalında yayımlanan Olağan İşler programına konuk olan eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

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AKP Turhan Çömez Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan

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