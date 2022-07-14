Eski AKP milletvekili Turhan Çömez: 'Erdoğan’ın yakın çevresi yurt dışına gidiyor'
Televizyon programında açıklamalarda bulunan eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinde bulunan bazı önemli isimlerin yurt dışına yerleşmeye dönük planlar yaptığını belirtti.
KRT kanalında yayımlanan Olağan İşler programına konuk olan eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Programda, Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın çevresinden önemli isimlerin yurt dışında ileriye dönük plan yaptığını ifade eden Çömez, “Erdoğan’ın yakın çevresinden dahi şu anda İngiltere’de kariyer arayan, gelecek arayan, istikbal arayan insanlar var. Ailesinin bir kısmını orada bırakıp kendisi gelip giden çok önemli isimler var. Erdoğan’ın bunları iyi okuması lazım” dedi.
Yurt dışına gitme planı yapanların Erdoğan’ın ailesinden olup olmadığı sorusuna karşılık Çömez, “Hayır. Erdoğan’a yakın çevresinden. Ailesinden bahsetmiyorum. İngiltere’yi bildiğim için zaman zaman da karşılaştığım için net olarak söylüyorum; çok yakın çevresinden insanlar var” ifadelerini kullandı.
Çömez, yurt dışı planı yapanların gelecek kaygısı taşıdığını belirterek “Türkiye ile ilgili bir gelecek kaygıları var. Yarınlarını garanti altına alma duygusu var” ifadelerini vurguladı.
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