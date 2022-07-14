Eski AKP'li vekil Mazhar Bağlı, 15 Temmuz gecesini anlattı: 'İnsanlar uçağa kafa attı'
Eski AKP Milletvekili Mazhar Bağlı, bir tartışma programında 15 Temmuz gecesini anlattı. "İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" diyen Bağlı'nın sözleri dikkat çekti.
Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişiminin yıldönümünde Habertürk'ün canlı yayınında eski AKP'li vekil Mazhar Bağlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "FETÖ terör örgütü darbeye kalkıştığı zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve ön göremeyeceği kahramanlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi.
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