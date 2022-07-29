Hande Fırat'ı uyarmıştı: Akşam yazarı Emin Pazarcı'dan yeni 'yalaka' açıklaması

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Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, canlı yayında "Biz yalaka değiliz" diyen Hande Fırat'a, "Kendi adına konuşabilirsin" diye yanıt vermişti. Sözlerinin cımbızlandığını öne süren Pazarcı, yeni açıklamasında "Bu işi büyütenler köpürtenler ahlaksızsınız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 10:25

CNN Türk televizyonunda geçen akşam yayınlanan "Gece Görüşü" programında programın sunucusu Hande Fırat, kendisine ve programa yönelik gelen ‘yalaka’ yorumları üzerine “Biz yalaka değiliz” demiş, programda yorumcu olarak bulunan Akşam yazarı Emin Pazarcı ise bunun üzerine Fırat'a “Kendi adına konuş” diyerek müdahalede bulunmuştu.

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Emin Pazarcı Hande Fırat CNN TÜRK

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