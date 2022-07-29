Hande Fırat'ı uyarmıştı: Akşam yazarı Emin Pazarcı'dan yeni 'yalaka' açıklaması

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:25

CNN Türk televizyonunda geçen akşam yayınlanan "Gece Görüşü" programında programın sunucusu Hande Fırat, kendisine ve programa yönelik gelen ‘yalaka’ yorumları üzerine “Biz yalaka değiliz” demiş, programda yorumcu olarak bulunan Akşam yazarı Emin Pazarcı ise bunun üzerine Fırat'a “Kendi adına konuş” diyerek müdahalede bulunmuştu.

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