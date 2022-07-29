Hande Fırat'ı uyarmıştı: Akşam yazarı Emin Pazarcı'dan yeni 'yalaka' açıklaması
Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, canlı yayında "Biz yalaka değiliz" diyen Hande Fırat'a, "Kendi adına konuşabilirsin" diye yanıt vermişti. Sözlerinin cımbızlandığını öne süren Pazarcı, yeni açıklamasında "Bu işi büyütenler köpürtenler ahlaksızsınız" dedi.
CNN Türk televizyonunda geçen akşam yayınlanan "Gece Görüşü" programında programın sunucusu Hande Fırat, kendisine ve programa yönelik gelen ‘yalaka’ yorumları üzerine “Biz yalaka değiliz” demiş, programda yorumcu olarak bulunan Akşam yazarı Emin Pazarcı ise bunun üzerine Fırat'a “Kendi adına konuş” diyerek müdahalede bulunmuştu.
Hande Fırat ve Emin Pazarcı, gündem haline gelen diyaloglarının ardından aynı programın dün akşam yapılan yayınında yeni bir açıklama yaptı.
Twitter’dan gelen ‘yalaka’ yorumları nedeniyle böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Hande Fırat, “Benim söylemeye çalıştığım, siyasetçiler siyasetçidir. Doğru yapana doğru, yanlış yapana yanlış yaparız diyerek yanıt verdim sevgili izleyicime. Bu şekilde de davranmaya devam edeceğim" dedi.
Fırat daha sonra "Ama sanıyorum Emin Bey’in bu açıklamaları benimle ilgili değildi. Buyrun Emin Bey” diyerek sözü Emin Pazarcı’ya bıraktı.
"AHLAKSIZSINIZ"
Önceki programda Hande Fırat’ın sözlerinin kesildiğini öne süren Emin Pazarcı, “Ben o programda yalakaları ve yalakalığı eleştirdim. Ve ilkeli bir siyaset olması gerektiğini, insanların jel gibi oturduğu kabı almamasını işaret ettim. Yine o programda Sorosçulardan bahsettim. Sorosçuların operasyonlarından bahsettim. Ama Sorosçular ve yalakalar bir oldular saldırmaya başladılar” ifadelerini kullandı.
“Sözleri cımbızla çekip kargalarla sürüyle üzerimize saldırdılar” diyen Emin Pazarcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Sonra da ‘Emin Pazarcı yalakalığı kabul etti’ dediler. Hadi oradan ya! Ben tam tersini söyledim program sırasında. Bir takım televizyonlar çıkıp 'Emin Pazarcı buna cevap versin' diyor. Vereyim; Ahlaksızsınız. Bu işi büyütenler köpürtenler ahlaksızsınız. Bu kadar basit, başka bir cevabı olmaz bunun.”
Video Haberler
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!