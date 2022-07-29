Hande Fırat'ı uyarmıştı: Akşam yazarı Emin Pazarcı'dan yeni 'yalaka' açıklaması

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:24

CNN Türk televizyonunda geçen akşam yayınlanan "Gece Görüşü" programında programın sunucusu Hande Fırat, kendisine ve programa yönelik gelen ‘yalaka’ yorumları üzerine “Biz yalaka değiliz” demiş, programda yorumcu olarak bulunan Akşam yazarı Emin Pazarcı ise bunun üzerine Fırat'a “Kendi adına konuş” diyerek müdahalede bulunmuştu.

Hande Fırat ve Emin Pazarcı, gündem haline gelen diyaloglarının ardından aynı programın dün akşam yapılan yayınında yeni bir açıklama yaptı.

Twitter’dan gelen ‘yalaka’ yorumları nedeniyle böyle bir konuşma yaptığını söyleyen Hande Fırat, “Benim söylemeye çalıştığım, siyasetçiler siyasetçidir. Doğru yapana doğru, yanlış yapana yanlış yaparız diyerek yanıt verdim sevgili izleyicime. Bu şekilde de davranmaya devam edeceğim" dedi.

Fırat daha sonra "Ama sanıyorum Emin Bey’in bu açıklamaları benimle ilgili değildi. Buyrun Emin Bey” diyerek sözü Emin Pazarcı’ya bıraktı.

"AHLAKSIZSINIZ"

Önceki programda Hande Fırat’ın sözlerinin kesildiğini öne süren Emin Pazarcı, “Ben o programda yalakaları ve yalakalığı eleştirdim. Ve ilkeli bir siyaset olması gerektiğini, insanların jel gibi oturduğu kabı almamasını işaret ettim. Yine o programda Sorosçulardan bahsettim. Sorosçuların operasyonlarından bahsettim. Ama Sorosçular ve yalakalar bir oldular saldırmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“Sözleri cımbızla çekip kargalarla sürüyle üzerimize saldırdılar” diyen Emin Pazarcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Sonra da ‘Emin Pazarcı yalakalığı kabul etti’ dediler. Hadi oradan ya! Ben tam tersini söyledim program sırasında. Bir takım televizyonlar çıkıp 'Emin Pazarcı buna cevap versin' diyor. Vereyim; Ahlaksızsınız. Bu işi büyütenler köpürtenler ahlaksızsınız. Bu kadar basit, başka bir cevabı olmaz bunun.”