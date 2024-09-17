HÜDA PAR'lı isim 1950 beyannamesi ile hedef almıştı! Fatih Yaşlı, perde arkasını Cumhuriyet'e açıkladı

17 Eylül 2024 Salı, 16:51

Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu ve kendisine tepki gösteren Özgür Özel'e, CHP'nin 1950 Seçim Beyannamesi hakkında bir soru yöneltti.

"Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız.' cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır.

Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

ÖZEL'E 1950 BEYANNAMESİ SORUSU

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun odak dağıtmaya çalıştığını belirten Yaşlı, "Buradan CHP'yi eleştirmek doğru bir eleştiri biçimi değil. Eğer eleştiriyorsanız doğru argümanlar üretmek zorundasınız. CHP'nin seçim vaadine altı oku kaldırıyoruz maddesini eklemesinin sebebi, anayasaya altı ok 1937'de tek parti döneminde konmuş olmasıdır. Parti ve devlet özdeştir. CHP'nin ilkeleri aynı zamanda devletin ilkeleridir. Dolayısıyla rejimi inşaa eden parti olarak ve tek parti iktidarı olarak, CHP'nin ilkelerinin anayasada yer almasından doğal bir şey olamaz. 1946'dan sonra birden çok parti varken ve tek parti rejiminin sonuna gelinmişken, CHP'nin artık parti devleti dönemi sona erdi ve bir siyasi partinin ilkeleri, devletin ilkeleri olamaz demesi son derece demokratik bir tutumdur. Yapıcıoğlu'nun eleştirdiği yer daha baştan saçma. Beğeniriz beğenmeyiz ama CHP, 1950 seçimlerinde 27 yıldır yönettiği ülkeyi başka bir partiye kansız bir şekilde devretti" dedi.

'AMAÇ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK OLABİLİR'

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'nin konuğu olan Akademisyen-Yazar Doç. Dr. Fatih Yaşlı, "Elimde somut bir kanıt yok ancak 4. maddenin tartışmaya açılmasının amacı farklı olabilir. Narin Güran cinayetinde gözler HÜDA PAR'a çevrildi. Köyde Hizbullah etkisinden bahsediliyordu. Gündem değiştirmek, dikkatleri başka yere çekmek amacıyla hareket ediliyor olabilir" dedi. Amacın dinsel bir anayasa olduğunu belirten Yaşlı, 4. maddenin değiştirilmesi halinde geriye kalan üç maddenin de değişime açık hale geleceğini ifade etti.