İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı

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Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirmişti. Ongun için bugün Giresun'da cenaze töreni düzenlendi. İmamoğlu, Ongun'nu acı gününde yalnız bırakmadı.

AA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un yaşamını yitiren babası Nihat Ongun'un Giresun'daki cenaze törenine katıldı.

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