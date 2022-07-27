İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirmişti. Ongun için bugün Giresun'da cenaze töreni düzenlendi. İmamoğlu, Ongun'nu acı gününde yalnız bırakmadı.

AA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:51
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un yaşamını yitiren babası Nihat Ongun'un Giresun'daki cenaze törenine katıldı.

TÖRENE BİRÇOK CHP'Lİ İSİM KATILDI

Emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İBB Başkanı İmamoğlu ve yurttaşlar katıldı.

İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.

Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.


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