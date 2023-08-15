İmamoğlu’nun ‘ittifak’ açıklamasına Miyase İlknur’dan çarpıcı yorum: ‘YSP olmadan İstanbul’da yetmez’

15 Ağustos 2023 Salı, 17:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu merak konusu olan açıklamayı yaparak İBB adaylığının mesajını verdi ve ‘İstanbul ittifakı’ için çalışacağını ifade etti. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, açıklamanın ardından Cumhuriyet TV’ye konuştu.

İlknur, “CHP tabanı nefes aldı, olması gerekendi oldu. İmamoğlu, Mayıs ayında yaptığı basın toplantısında değişime ilişkin görüşlerini çok net açıklamakla beraber, yeniden İstanbul’a aday olacağını ve var güçleriyle çalışıp İstnabul’u iktidara kaptırmayacaklarını deseydi bu kadar tahribat olmazdı. Seçmen siyasete küstürülmemeliydi. Bugünkü açıklamalarında seçmeni motive edice şeyler söyledi. İmamoğlu’nun genel seçimler için de burada da yanlış hamleleri oldu” ifadelerini kulandı.

İmamoğlu’nun ‘İstanbul ittifakı’ açıklamarına ilişkin kouşan İlknur, “Tek partinin ittifaka yeşil ışık yakmasıyla sonuç alınacağını görmüyorum, bunun HDP ayağı var. Bir tarafta, ‘İYİ Parti seçmenimiz bizi terör örgütüle iltisaklı parti ile yan yana durduğumuz için cezalandırdı’ söylemleri orta yerde dururken bu nasıl olacak? Bakalım Yeşil Sol Parti bunu isteyecek mi? YSP’den çıkacak sonuca bakmak lazım. YSP olmadan İstanbul’a yetmez” dedi.