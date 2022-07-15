Kamer Genç, Fethullah Gülen için AKP'lileri böyle uyarmıştı: 'Başınıza bela olacak!'

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Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı görüntüler tekrar gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 13:56

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde 2016 yılında hayatını kaybeden eski CHP'li vekil Kamer Genç'in Meclis'te FETÖ hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu. 

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