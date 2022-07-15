Kamer Genç, Fethullah Gülen için AKP'lileri böyle uyarmıştı: 'Başınıza bela olacak!'
Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı görüntüler tekrar gündem oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde 2016 yılında hayatını kaybeden eski CHP'li vekil Kamer Genç'in Meclis'te FETÖ hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu.
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