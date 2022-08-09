Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal’in sözü var, çiftçiye mazotu KDV’siz vereceğiz'

09 Ağustos 2022 Salı, 15:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in tatile girmesinin ardından farklı şehirlerde yaptığı grup toplantısını bu hafta Edirne’de gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, çiftçilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken "Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz" dedi.