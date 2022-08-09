Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal’in sözü var, çiftçiye mazotu KDV’siz vereceğiz'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Akaryakıta zam geldi. Çiftçi ne yapacak? Tarlaya metroyla mı gidecek? Tarlaya belediye otobüsüyle mi gidecek? Traktörle gidecek. Ona mazotu indirimli vereceksin. KDV’siz ÖTV’siz. Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in tatile girmesinin ardından farklı şehirlerde yaptığı grup toplantısını bu hafta Edirne’de gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, çiftçilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunurken "Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz" dedi.
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