Kılıçdaroğlu Bursa'da CHP'ye katılan muhtarlara rozet taktı

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:47

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Görükle'de Balkan ve Rumeli mübadilleri ile Ragıp Aga Mübadele Kahvesi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kahvede yurttaşlarla birlikte çay içti, sohbet etti.

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