Kılıçdaroğlu Bursa'da CHP'ye katılan muhtarlara rozet taktı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde Balkan ve Rumeli mübadilleri ile Ragıp Aga Mübadele Kahvesi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan muhtarlara ve yurttaşlara parti rozeti taktı.

ANKA
24 Temmuz 2022 Pazar, 12:47

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Görükle'de Balkan ve Rumeli mübadilleri ile Ragıp Aga Mübadele Kahvesi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kahvede yurttaşlarla birlikte çay içti, sohbet etti. 

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Kemal Kılıçdaroğlu muhtar Bursa rozet

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