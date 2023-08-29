Kirada ‘arabuluculuk’ dönemini Av. Kiraz açıkladı: ‘Kanundaki 8 sebepten biri yoksa kiracı tahliye edilemez’
Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda 1 Eylül’de yeni bir dönem başlayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, Cumhuriyet TV’de yeni sürecin ayrıntılarını anlattı. Kiraz, arabuluculuk kararının hakim kararı gibi icra edeceğini aktardı.
Arabuluculuk Yasası’ndaki değişiklik yürürlüğe girecek. Ev sahipleri de kiracılar da kira uyuşmazlıklarına mahkemeden önce arabulucularda çözüm arayacaklar. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, Cumhuriyet TV’de yeni sürecin ayrıntılarını anlattı. Kiraz, arabuluculuk kararının hakim kararı gibi icra edeceğini ifade etti ve ev sahiplerinin taahhütname haklarına ilişkin konuştu. Kiraz, “Kanundaki 8 sebepten biri yoksa kiracı tahliye edilemez” dedi.
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