Milli Savunma Bakanlığı 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli yayınladı

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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), üç bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli hazırladı. Belgeselin birinci bölümü pazartesi, ikinci bölümü dün üçüncü bölümü de bugün yayınlandı. Belgeselde Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinden Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar yaşanan süreç anlatılıyor.

ANKA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:17

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin üç bölümlük belgesel yayınladı.

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Belgesel KKTC Kıbrıs Barış Harekâtı

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