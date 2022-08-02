Muharrem İnce otobüsten inip araba itti

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 17:55

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muharrem Muharrem İnce

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