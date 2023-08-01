Sağlık emekçilerinden Bakan Koca’nın mektubuna cevap: ‘Yapılan saldırıdır’
Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) bünyesindeki sağlıkçılar, iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi Eş Başkanı Yasemin Bakır, sağlık çalışanlarının taleplerini Cumhuriyet TV’ye anlattı. Bakır, “son 12 yıldır gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi bir mizansenden farklı değil” dedi ve yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş istediklerini ifade etti.
19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu (SABİM) bünyesindeki sağlıkçılar, iki günlük grev kararı aldı. 1-2 Ağustos’ta iş bırakacaklarını ilan eden sağlıkçılar, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.
Cumhuriyet TV’ye konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi Eş Başkanı Yasemin Bakır, yoksulluk üzerinde bir maaş istediklerini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın grev kararı alınmadan önceki gece sağlık emekçilerine bir mektup gönderdiğini ifade eden Bakır, “bakanın yaptığı mobingtir, saldırıdır” ifadelerini kullandı.
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