'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan Erdal Acar ve MHP'li Şahin Gürz'e tutuklama
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz'ünde aralarında bulunduğu 46 kişi tutuklandı.
İstanbul merkezli 13 ilde 'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan toplam 122 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. İlk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan diğer 91 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. 27 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin sorguları saat 21.30 sıralarında tamamlandı.
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