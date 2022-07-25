Son dakika: CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Abone Ol google-news

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:54

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Haberin devamı

CHP Özgür Özel TBMM TBMM Genel Kurulu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler