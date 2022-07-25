Son dakika: CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.
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