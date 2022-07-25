Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:57

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca "parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Tanju Özcan CHP Savunma

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