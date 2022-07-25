Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca "parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
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