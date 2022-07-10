Süleyman Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede doğdu

10 Temmuz 2022 Pazar, 17:23

İstanbul Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı. Soylu, mültecilerle ilgili kendisine gelen eleştirilere de tepki gösterdi.

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