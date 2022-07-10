Süleyman Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede doğdu
İstanbul'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" dedi.
İstanbul Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı. Soylu, mültecilerle ilgili kendisine gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
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