Türkiye’nin konuştuğu Hakkari’deki 11 yaşındaki çocuğa yaşatılan istismara ilişkin İstanbul Barosu’ndan açıklama: ‘Tutuklu yargılama esastır’

06 Eylül 2023 Çarşamba, 18:12

Şüpheli ölüm, taciz, tecavüz, istismar ve şiddet haberlerinin ardı arkasının kesilmediği Türkiye'de, son olarak bir skandal daha gündeme geldi. Gazeteci Timur Soykan, Hakkâri'de 11 yaşındaki Esra'nın 3 kişinin tecavüzüne uğradığını ve 8 ay sonra zanlıların tahliye edildiğini anlattı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bahar Bahar Ünlüer Öztürk, yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet TV’de konuştu. Öztürk, problemin cezai yaptırımda değil etkin yargılamada olduğunun altını çizdi, ‘devletin birinci derece yükümlülüğü bu olayı açığa çıkartmaktır’ dedi.



