Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz Cumhuriyet’te duyurdu: ‘Kampanya başlatacağız’
2023-2024 Eğitim öğretim yılı bugün başladı ancak enflasyondaki yükselişin etkilediği eğitim masrafları adeta el yakıyor. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, velilerin taleplerini Cumhuriyet TV’de dile getirdi. Yılmaz, “yoksul kesimlerdeki velilere eğitim desteği verilmeli”dedi.
Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Artan eğitim masrafları ise velilerin belini büktü. Cumhuriyet TV’de konuşan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, 3-4 ay sürecek kampanya başlatacaklarını duyurdu. Yılmaz, artan servis ücretleri nedeniyle okula gidemeyen çocuklardan bahsederek “eğitim hakkının elinden alınması anlamına geliyor” dedi.
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