Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz Cumhuriyet’te duyurdu: ‘Kampanya başlatacağız’

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2023-2024 Eğitim öğretim yılı bugün başladı ancak enflasyondaki yükselişin etkilediği eğitim masrafları adeta el yakıyor. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, velilerin taleplerini Cumhuriyet TV’de dile getirdi. Yılmaz, “yoksul kesimlerdeki velilere eğitim desteği verilmeli”dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2023 Pazartesi, 18:06

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Artan eğitim masrafları ise velilerin belini büktü. Cumhuriyet TV’de konuşan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, 3-4 ay sürecek kampanya başlatacaklarını duyurdu. Yılmaz, artan servis ücretleri nedeniyle okula gidemeyen çocuklardan bahsederek “eğitim hakkının elinden alınması anlamına geliyor” dedi.

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