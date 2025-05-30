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X'in avukatından İmamoğlu'nun hesabına uygulanan erişim engeli için yeni hamle

X'in avukatından İmamoğlu'nun hesabına uygulanan erişim engeli için yeni hamle

30.05.2025 21:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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X'in avukatından İmamoğlu'nun hesabına uygulanan erişim engeli için yeni hamle

X'in avukatı Gönenç Gürkaynak, Silivri'de tutuklu bulunan ve hesabı erişime engellenen Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı için harekete geçti. Gürkaynak, Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığını duyurdu.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime engellenmişti.

Ardından İmamoğlu'nun yeni hesabı olan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' CHP'li isimler tarafından duyurulmuştu.


"BAZI DOSYALARI İNCELEME İMKANI BULACAK"

X'in serbest avukatı Gönenç Gürkaynak yaptığı açıklama ile erişim engeline ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığını duyurdu.

Gürkaynak şunları yazdı:

"Sayın Ekrem Imamoğlu'nun X hesabına erişimi engelleyen mahkeme kararına karşı bugün müvekili şirket X adına Anayasa Mahkemesi'nde dava açtım. Anayasa Mahkemesi, bugünkü diğer gelişmelerle beraber, temel hak ve hürriyetlerle ilgili önemli bazı dosyaları inceleme imkanı bulacak."


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