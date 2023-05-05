Yabancı uyruklu kişilere hukuki hizmet veren avukatların bazı numaralar tarafından oy için arandıkları iddia edildi: Kimliği belirsiz aramalar!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:08

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:08

Yabancı uyruklu kişilere hukuki hizmet veren avukatların, bazı numaralar tarafından yabancı uyruklulara oy kullandırmak amacıyla arandığı iddia edildi. Avukat Y.T., AKP Kadıköy ve Beyoğlu İlçe Başkanlığından olduğunu iddia eden kişiler tarafından arandığını ve arayan kişilerin kendisini yabancı uyruklu zannettiklerini söyleyerek “Oy kullanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin' dediklerini aktardı. Avukat A.S., ise sabit bir numaradan arandığını, Arapça konuşulduğunu ve sadece konuşulanlardan ‘Erdoğan’ ismini ayırt edebildiğini belirtti.

Avukatların kimler tarafından arandığı bilinmezken, numaralarının Göç İdaresine vekaleten yaptıkları ikamet izni başvurularından veya benzeri resmi süreçler sonucunda edinildiğinden şüpheleniliyor. İddiaların ardından Cumhuriyet, avukatlarla konuştu.

AKP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN ARANDIĞI İDDİASI

Avukat Y.T., “Geçen haftanın başında bir numara tarafından arandım. Arayan kişi AK Parti Kadıköy ilçe başkanlığından aradığını iddia etti. ‘Bu seçimde oy kullanmak isterseniz size oy kullanma hakkı tanıyacağız’ gibi cümleler kurdu. ‘Yabancı uyruklu kişiler ne zamandan beri oy kullanabiliyor?’ dedim. Kendisi ise‘ Yabancı uyruklu olmanız önemli değil. Türkiye'deyseniz ve ikamet ediyorsanız herhangi bir sorun olmaz. Biz size oy hakkınızı tanırız. Yardımcı oluruz bu konuda’ dedi. Ben de bu dediklerinin yasaya aykırı olduğunu söyledim ve avukat olduğumu belirttim. Onun üzerine ‘bizim ekip tarafından siz aranacaksınız’ dedi ve telefonu yüzüme kapattı” dedi.

Sabit bir numaradan da arandığına dikkat çeken Y.T., “Ofisten arkadaşımız ve ben sabit bir numaradan da arandık. Arayan kişi Arapça konuşuyordu. Hem Türkçe hem İngilizce bir şey Arapça bilmediğimi belirtince arayan kişi ‘Tamam kapatabilirsiniz’ dedi. Türkçe konuştu benimle işin sonunda. Çok değişik olaylar oluyor bu aralar. Ofisten başka arkadaşlarım da benzer şekilde arandı. Göç sistemine veya İçişleri Bakanlığı sistemine genelde telefon numaralarımızı verdiğimiz için bizim bilgilerimize ulaştıklarını düşünüyoruz. Çünkü bizi yabancı uyruklu sandılar” dedi.

Y.T. ayrıca, müvekkilinin adına AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’ndan olduğunu iddia eden bir kişi tarafından arandığını belirtti. Arayan kişinin ‘Oy kullanmada bir sıkıntımız yok değil mi? Bilinçliyiz’ dediği de öne sürüldü.

Bahsi geçen aramada ayrıca, AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nda olduğunu iddia eden bir kişinin ‘Sistemimizde herkes kayıtlı’ dediği belirtildi.

‘ERDOĞAN’ DEDİKLERİNİ DUYDUM SADECE

Avukat A.S. ise, “Benim arayan numarada yalnızca Arapça konuşuyorlardı. ‘Erdoğan’ dediklerini duydum sadece. Türkçe ve ingilizce konuşmama rağmen bana Arapça olarak yanıt verildi. En sonda kapattılar. Avukat olduğumuz için ikamet izinleri çok fazla Arap uyruklu kişilerin. Telefon numarası olarak benim telefonum yazılıyor aslında o işlemin devamı için. Göç idaresinin kayıtlarından ulaştıklarını düşünüyorum. Bu insanların İçişleri Bakanlığı’nın kayıtlarına erişmesi şaşıracak bir şey değil” ifadelerini kullandı.