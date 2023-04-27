Millet İttifakı, sandık kurulu üyelerini tamamladı: Her okulda en az bir avukat
Millet İttifakı, Doğu ve Güneydoğu’da seçim güvenliği için seferberlik başlattı. Her okulda bir görevli olacak. Sonuçları anında parti merkezine iletecek. Kurmaylar seçim günü bölgeye gidecek. Köylerde gönüllüye ihtiyaç var.
Seçime 17 gün kala sandık güvenliği çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı’nda; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri, CHP ve İYİ Parti’nin sandık kurulu üyeliklerindeki açığını kapatmak için 23 Nisan itibarıyla üyelerini iki partinin listelerine kaydettirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren 6’lı masanın seçim güvenliği komisyonunun üyeleri, “Dört parti seçime kendi logosuyla girmediği için sadece CHP ve İYİ Parti sandık kuruluna üye verebiliyor. Bu nedenle 4 parti de geride kalan pazar günü itibarıyla sandık kurulu üyesi olmak için adlarını İYİ Parti veya CHP listelerine kaydettirdi. Yani şu an Türkiye’de boş yer kalmadığını söyleyebiliriz” bilgisini paylaştı.
Sandık başında duracak görevlilere ilişkin de bilgi veren kurmaylar, “Her oy kullanılacak okulda neredeyse bir yetkili avukatımız var. Sonucu il merkezine ve genel merkezlere iletecek sorumlular da belirlendi. Seçim günü sandığın başında gezici olarak görev yapacak gözlemcilerimiz de olacak” dedi.
"GÖNÜLLÜ İHTİYACI VAR"
Doğu ve Güneydoğu’da bazı köylerde riskli alanlar olduğunu söyleyen kurmaylar, “Buralara dışarıdan takviyelerle, gönüllülerle açığı kapatmak istiyoruz” dedi. Partilerin kurmayları, bazı genel başkan yardımcılarının seçim günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki organizasyonu sağlamak için oy kullandıktan sonra bizzat bölgeye gideceğini de söyledi. Kurmaylar; deprem bölgesinden göç eden ve kaydını aldırmayan seçmenleri de seçim günü ücretsiz ulaşım imkânıyla bölgeye döndürmek istediğini belirtti.
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