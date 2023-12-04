Yalçın Küçük'ten güzel haber: Kitapları, notları ve şahsi eşyaları kütüphanelere taşınıyor!

Yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün binlerce kitap ile şahsi eşyalarının da yer aldığı arşivi, Kadıköy’ün kütüphanelerine taşıınıyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun sosyal medya hesabından aktardığına göre, Yalçın Küçük’ün 3 bin civarında kitabı tasnif edildikten sonra araştırmacıların kullanımına açılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin kütüphanelerinde yer alacak eserlerin çoğunluğunu farklı dillerden tarih, siyaset, felsefe kitapları oluşturuyor.

Güzel bir haber…

Yalçın Küçük arşivi Kadıköy’e geliyor.

Kadıköy Belediyesi, Küçük’ün yılların birikimi olan binlerce kitabını, notlarını ve kimi şahsi eşyalarını Kadıköy’ün kütüphanelerine taşıyor. pic.twitter.com/0r4jeUZpGg