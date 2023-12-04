Yalçın Küçük'ten güzel haber: Kitapları, notları ve şahsi eşyaları kütüphanelere taşınıyor!

Türkiye’nin en önemli aydınlarından Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün binlerce kitap ile şahsi eşyalarının da yer aldığı arşivi, Kadıköy’ün kütüphanelerine taşınıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:01
Yalçın Küçük'ten güzel haber: Kitapları, notları ve şahsi eşyaları kütüphanelere taşınıyor!
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Yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün binlerce kitap ile şahsi eşyalarının da yer aldığı arşivi, Kadıköy’ün kütüphanelerine taşıınıyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun sosyal medya hesabından aktardığına göre, Yalçın Küçük’ün 3 bin civarında kitabı tasnif edildikten sonra araştırmacıların kullanımına açılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin kütüphanelerinde yer alacak eserlerin çoğunluğunu farklı dillerden tarih, siyaset, felsefe kitapları oluşturuyor.

 


Yalçın Küçük Barış terkoğlu kadıköy

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