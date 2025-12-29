Yalova'da IŞİD operasyonunda 3 polis şehit oldu: Siyasilerden ve bakanlardan başsağlığı mesajları

Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında şüpheliler polise ateş açtı, çatışma çıktı. Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

3 polis şehit olmasının ardından siyasetçi ve bakanlardan başsağlığı mesajları geldi.

"ELİ KANLI CANİLERLE MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

İşte o mesajlar:

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Yalova’da IŞİD’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifa diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan: Yalova’da DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: "Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Yalova’nın Elmacık köyünde, DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: Yalova’da terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, yakınlarına sabır, yaralı güvenlik görevlilerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

"YALOVA KAHRAMANLIĞINIZI UNUTMAYACAK"

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel: "Bu gece İsmetpaşa Mahallemiz Çömlek mevkisinde, güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Yalova, kahramanlığınızı hiç bir zaman unutmayacak. Ülkemizin ve şehrimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”

"BURNUNUZUN DİBİNDEKİ BU CEPHANELİĞİ NASIL ISKALADINIZ?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: “Yalova’da terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük ancak bu acı, ‘Geliyorum’ diyen ihmalleri konuşmamızı gerekli kılıyor. Artık bu acıları yaşamamak için sormamız gerekiyor. IŞİD bu şehre dün gelmedi.

"EVLATLARIMIZ NEDEN SAVUNMASIZ BİR ŞEKİLDE ATEŞ HATTINDA KALDI?"

Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüyse bu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek? Karşıda ağır silahlı teröristler varken prosedüre uygun, risk analizine dayalı, zırhlı araç ve Özel Harekât destekli bir giriş yerine, evlatlarımız neden savunmasız bir şekilde ateş hattında kaldı? Bu planlamayı kim yaptı? Eğer kahramanlarımız o evin terör inine dönüştüğünü, içeride ağır mühimmat yığınağı yapıldığını bilseydi prosedür gereği en önde zırhlı araçlarla, Özel Harekât’ın tam donanımlı timleriyle giderdi.

Şehirde saatlerce çatışma sürerken sizin ilk işiniz RTÜK’ün üzerinden yayın yasağı getirmek ve DMM’den ‘Aman dezenformasyon var’ demek oldu. İnsanlar burnunun dibindeki tehlikeyi bilmesin, kimse ihmalleri konuşmasın, ‘Her şey kontrol altında’ yalanı sürsün diye, ilk dakikada gerçeğe sansür uyguluyorsunuz. Bu milletin evlatları toprağa düşerken sizin derdiniz ‘Haber duyulmasın, karizma çizilmesin’ ise yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız. O koltuklarda oturup sosyal medyadan hamaset yapmakla bakanlık yapılmaz. Yalova’daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir.”

"TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANLIĞIDIR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: “Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.”

"SURİYE'DEKİ GERİLİMLE EŞ ZAMANLI OLARAK TEKRAR HORTLANMASI TESADÜF OLAMAZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da alçak terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Bağdat’taki Amerikan hapishanelerinde doğan ve bölgemizi kana bulayan DAEŞ terör örgütünün ülkemizde 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' süreci yürürken ve bölgemizde İsrail odaklı müdahaleler yoğunlaşırken Suriye’deki gerilimlere eşzamanlı olarak tekrar hortlaması bir tesadüf olamaz.

Bu alçak terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilmelidir. Türkiye, adı ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, hiçbir terör örgütüne geçit vermemeli; her türlü müdahaleyi yapabilme kudretine sahip olduğunu göstermelidir. Bu konuda atılacak tüm adımlara sonuna kadar destek vermek, en asli vazifemiz olmalıdır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: “Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman polisimizin şehit olması yüreğimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz: “Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: “Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: “Yalova’da 02:00’den 09:40’a kadar saatlerce çatışma.. Üç polisimiz şehit, sekiz polis ve bir bekçimiz yaralı. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. IŞİD’in Türkiye’de ne denli yaygın ve güçlü bir yapılanmasının olduğunu gösteren bu örnek, tehlikenin boyutunu da ortaya koyuyor. Öldürülen IŞİD’lilerin tamamı Türk vatandaşı olsa da bunların yabancı bağlantılarının ortaya çıkarılması büyük önem taşıyor. Türkiye, yasa dışı göç ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere güvenlik konseptini tümüyle yeniden gözden geçirmek ve köklü önlemler almak zorundadır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "Yalova’da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polis memurlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet, makamları ali olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: “Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum”