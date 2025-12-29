Yalova'da IŞİD operasyonunda çatışma çıktı... CHP'li isimden sert tepki: 'Ülke selefi teröristlerin kamp alanına dönüştü!'

Yalova’da polis ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Elmalık köyünde çatışma çıktı. Evden açılan ateş sonucu 7 polis memuru yaralandı.

Çatışmaların saatlerce sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, 5 okulda eğitime ara verildi ve bölgeye sivil girişler yasaklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyona ilişkin, "Ülke selefi teröristlerin kamp alanına dönüştü. İktidar anayasal protesto hakkını kullanan muhalif gençlerin peşinde" dedi.

"ÜLKE SELEFİ TERÖRİSTLERİN KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ"

CHP'li Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü IŞİD'e karşı dün gece 03.00'dan beri devam eden operasyonda 7 polisimiz yaralandı. Çatışmanın devam ettiği haberleri geliyor. Operasyona yayın yasağı getirildi. El Kaide'nin Yalova'da kampları bulunduğu ve 11 Eylül Amerika İkiz Kuleler saldırısından, İstanbul'da Sinagog, İngiltere Büyükelçiliği ve HSBC Bank saldırılarında bulunan terör örgütü mensuplarının bu kamplarda eğitildiği yönünde iddialar var. Ülke selefi teröristlerin kamp alanına dönüştü. İktidar anayasal protesto hakkını kullanan muhalif gençlerin peşinde!"