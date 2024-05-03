Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Teşkilatlarda tek bir değişim olmadı. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:13
Yandaş Cem Küçük: 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
Abone Ol google-news

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı" diye yazdı.

Mayıs ayı ve sonrasında değişim olacağının söylendiğini kaydeden Küçük, "AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir" yorumunu yaptı. 

"GEÇ KALIRSA, EKONOMİ DÜZELSE BİLE..."

Halkın gündeminin ekonomi ve emekli maaşlarını olduğunun altını çizen Küçük, "Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart. Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir" değerlendirmesini yaptı.


CEM Küçük haberleri yandaş haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Cem Küçük'ün gafı gündem oldu: 'Türkiye'de swinger seçmen var'

Cem Küçük'ün gafı gündem oldu: 'Türkiye'de swinger seçmen var'
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Cem Küçük’ü koruyup polisi korumayanlar

Cem Küçük’ü koruyup polisi korumayanlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı

Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek

MHP, AKP ve İYİ Parti'den ortak önerge: Bahçeli'nin ismi verilecek
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…
Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!

Son Dakika... Fed faiz kararını açıkladı!
Sahra çölüne dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’!

Sahra çölüne dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’!
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!